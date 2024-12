Comme d'habitude avec les Game Awards, ça s'excite pour tout et ça « believe » à gauche et à droite, et il en va de même pour les fans d'Hideo Kojima avec des bruits de couloirs, pour du fameux gameplay d’OD (overdose) ce soir.Du côté de Resident Evil, ça parle d'un trailer très énigmatique et très ressemblant au trailer d'annonce de Resident Evil : Village. Le flou sera total et les questions seront nombreuses.Pour rajouter de l'huile sur le feu, Capcom a refait un partenariat avec Fortnite pour remettre les skins des personnages de la licence en vente sur le jeu à partir de demain...soit quasiment après la cérémonie (ça par contre c'est officiel, coïncidence? ).Quoiqu'il arrive, réponse ce soir.