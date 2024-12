Comme chaque année, Sony propose aux joueurs d'avoir une rétrospective de leur année sur PS5/PS4.Et forcément Rebirth MON GOTY 2024Sinon Prince of Persia est aussi ma surprise et mon coup de coeur de 2024!C'est par ici :

Who likes this ?

posted the 12/12/2024 at 06:55 AM by ouroboros4