Nombreuses sont les menaces qui peuplent le continent de Pywel.

Découvrez l'une d'entre elles, Hexe Marie, à travers une vidéo de gameplay de combat de boss dans Crimson Desert.



Transgressant les lois sacrées du sanctuaire, Hexe Marie est une disciple des ténèbres. Envoûtée par les ombres ondoyantes, elle a osé briser les interdits les plus absolus, plongeant même son propre enfant dans les ténèbres.

Nombreux sont ceux qui ont tenté de contrer ses ambitions dévoyées. Pourtant, elle demeure au cœur du sanctuaire, imprégnée de malédictions abjectes et de colère, attendant l'avènement d'un paradis illusoire.



(Cette vidéo est composée de scènes de jeu et de gameplay réels basés sur la démo de Crimson Desert présentée à la G-STAR 2024. Le jeu est en cours de développement et certains contenus pourront être modifiés ultérieurement.)

Crimson Desert est prévu courant 2025 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC.