Hello Les Kids!!Pettit article très rapide.En apprenant la mort de Jim Abraham l'autre jour je me suis rematé des Hots Hots et Top Secret, et il m'est venu une idée un peu débile.Quel jeu LEGO aimeriez vous voir se concrétiser (même si c'est totalement irréaliste, on est bien d'accord)?Personnellement j'aimerai bien unLego Gears Of WarLego Assassin's CreedLego The Last of UsLego UnchartedLego BayonettaCe sont des jeux qu'on pourrait tellement parodier et en faire quelque chose de vraiment drôleA votre tour maintenant