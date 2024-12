Jeux Vidéos

Bon je viens de commencer Mechwarrior 5 et j'aimerais savoir ou se passe Mechwarrior 4 (J'ai joué à ce jeu aussi) dans la chronologie et si il y a des gens qui sont adeptes du lore de Mechwarrior en général et si vous pouviez me faire une petit résumé. Me dite rien sur Mechwarrior 5 juste comment on arrive à l'histoire de ce jeu.



Aussi n'hésitez pas à me parler technologies, planètes, les différents clans et autre truc.