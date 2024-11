“Ne vous inquiétez pas, ma série DMC est géniale et j'ai un plan à très long terme pour elle. Je suis à fond dedans”.



“Un jour peut-être, j'utiliserai mes pouvoirs pour ressusciter Dino Crisis.”



On ne sait pas trop ce qui se passe avec cette licence, mais on a rarement vu un cadavre de l'ère PS1 faire autant parler de lui dernièrement.Déclaration du créateur de la série lors d'une interview récente, sortie du jeu sur le PSN Store de la PS4 et PS5, grand gagnant du quizz Capcom « retour de licence », forte demande de remake sur les réseaux sociaux et maintenant, un possible anime par le créateur de la série Netflix Castlevania, Adi Shankar.En effet, a la base ce dernier souhaitait faire une série sur Dino Crisis après Castlevania, c'est Capcom qui lui a fait changer de bord avec la licence Devil May Cry. Adi Shankar a accepté le deal, mais l’idée de faire revivre l’iconique série sur les dinosaures reste toujours d’actualité pour lui.On apprend donc que la série Devil May Cry durera plusieurs saisons contrairement au One Shot Onimusha, et que l’idée d’une série sur Dino Crisis sera remise sur la table des propositions quoiqu’il arrive.