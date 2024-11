Après Hogwart Legacy & RE Village 8, HelixMod et ses partenaires régalent de nouveau en lançant les versionscompatible Unreal engine 4 & 5,(Simulated Reality), Anaglyph etAlternativement, REFramework, et surtout le Mod Luke Ross RealVR (à qui l'on doit le populaire Cyberpunk VR, Elden Ring et Horizon) fonctionnent bien. S'assurer de bien lire les réglages sur le wikileaks.Par ailleurs, les TV 3D, les Projecteurs 3D, les systèmes SR, et les lunettes AR produisent la meilleure expérience d'image.A vivre avec le Mode PC Cinématique si possible !*attention, une fois n'est pas coutume, l'activation de la 3DVision est complexe et requiert l'utilisation d'un 2ème écran pour paramétrage.