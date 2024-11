Voici les résultats, un peu2)1)- Dark Souls premier du nom remporte le duel en même temps je m'attendais pas à autre chose mais le faible nombre de votes ne creusent forcément pas l'écart qu'il y aurait pu y avoir. Malgré tout, je remercie tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à la prochaine pour un prochain VS. Probablement le dernier de l'année d'ailleurs car 1 top participatif aura lieu au mois de décembre comme je fais chaque année et 1 autre en début d'année prochaine.

Who likes this ?

posted the 11/21/2024 at 09:19 AM by mrpopulus