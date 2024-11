La saison 02 de The First Descendant arrive le 5 décembre prochain.Au programme :- Nouveau donjon : Void Vessel avec de nouvelles mécaniques.- Les joueurs pourront obtenir un compagnon, un berger allemand.- Cette fois, il y aura 2 nouveaux personnages jouables, Keelan et Ines. Ines arrivera en janvier mais apparaitra en PNJ en ce début de saison.- Version ultime de Sharen.- Events de Noël et du Nouvel An chinois ainsi que la Saint Valentin.- 3e passe payant et nouveaux contenus payants dont le skin évolutif pour Valby.