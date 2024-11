Nouvelle saison en vue pour Multiversus et deux nouvelles combattantes attendues vons rejoindre le roster et donc les autres personnages ajoutés depuis la sortie du jeu dans la douleur le 28 mai 2024, Les Super Nana, Joker, Jason, Agent Smith, Beetlejuice, Samurai Jack, Garde Banane et Nubia.2 nouvelles maps arriveront également, un stage Samuraï Jack et un stage Adventure Time.