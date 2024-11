Très souvent dans la vérité sur les fuites de la série, Duskgolem dément complètement les récentes rumeurs sur Resident Evil 9, particulièrement la scène de l’hôpital et de l’homme chèvre qui poursuit Jill comme Nemesis.

Transparence totale : je ne sais pas pour le moment ce que le retard du développement de RE9 a changé par rapport à RE9 à l'heure actuelle, donc pour l'instant je travaille avec des informations obsolètes. Mais cela ne ressemble pas au RE9 que je connais, je doute qu'il soit devenu comme ça avec le retard, et ça sent le BS (bullshit) pour moi.

On m'a posé plusieurs fois des questions à plusieurs endroits sur cette rumeur qui circule dans Resident Evil 9 à propos de l'hôpital/du harceleur de l'homme-chèvre, j'ai également reçu un e-mail à ce sujet il y a quelques mois. C'est faux pour autant que je sache.

posted the 11/06/2024