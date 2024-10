- Un Joaquin toujours au top dans sa perf.- L'ambiance du 1 toujours la malgré les chansons qui font chié.- Un Joker moins Joker et plus "humain"- Une Gaga toujours too much et merdique en Harley.- Gaga joue le vrai Joker- Environ 19 chansons annoncés, ce qui est pire que ces foutus films de bollywood mais finalement ça va car les chansons sont plutôt courte mais bon, c'était quand même inutile puissance 1000.- Cette fin merdique sans AUCUN sense.pour la perf de JoaquinFinalement ce n'est pas le coté musical le probléme mais bien l'histoire qui prend une tournure inattendu pour le Joker. Les rôles sont carrément inversé et c'est Gaga qui joue le Joker et Joaquin la fragile Harley manipulé.