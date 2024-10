Je dois avouer que j'ai décroché de la série COD il y a des années déjà. Le côté « usine à AAA » et le gameplay sous stéroïdes ne me convient pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas mal innové pour ce nouvel opus. Vous en pensez quoi ? Vous allez le tester ?

posted the 10/25/2024 at 07:33 AM by dannystrom