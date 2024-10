Bonjour,Je suis enfin l'heureux possesseur d'une Switch.Hormis la PSVita, j'aime bien acheter en fin de cycle, je peux juger de la ludothèque et des défauts constatés.Je me suis musclé et maintenu en forme grâce à Wii Fit. Bientôt Ring Fit Adventure ! qui propose un bon challenge. Et d'autres pépites à venir (Bayonetta 3, Vampyr, Read Dead Redemption et bien sûr les Zelda...)Je suis heureux. Voilà.