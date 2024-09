Je cite Bruce Nesmith : "Les attentes des fans qui veulent acheter The Elder Scrolls 6 vont être presque impossibles à satisfaire. Et les services marketing se prennent la tête dans les mains et pleurent. Parce que c'est comme si on se disait : "Ok, si ce n'est pas parfait, si ça n'obtient pas une note de 95+ sur Metacritic, c'est un échec". Elder Scrolls 6 va sans aucun doute être un jeu incroyable, mais il sera comparé à tous les jeux précédents de Bethesda."



[video]https://www.youtube.com/watch?v=IA5HhtGdZMo[/video]



Qu'est-ce que vous attendez du jeu ? Est-ce que vous pensez qu'il sera à la hauteur de Skyrim ?