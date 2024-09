Il y a un peu plus d'un an, j'avais publié un article avec une vidéo générée par IA de Will Smith mangeant des spaghettis. J'en fait encore des cauchemars , c'était drôlement flippant et surtout loin d'un résultat réaliste.L'IA a fait d'énorme progrès depuis, je vous laisse juger par vous même.