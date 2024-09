L'update AGENTS CHIMIQUES est maintenant disponible et accompagne l'update d'il y a deux jours avec beaucoup d'équilibrages sur les armes et enemis ainsi qu'un bombardement orbitale de Napalme !Des tenues pour les Helldivers pour résister aux agents chimiques... Ces produits très dangereux rendent les Terminides fou, une fois affectés ils commenceront à s'entretuer. Et les Robots seront totalement dérégler et tireront partout, potentiellement sur leurs propres alliés. Si un allié de la Démocracie a besoin de soin, n'hésitez pas à utiliser la dernière technologie du Stim-Gun et soigner les à distance.Déchainez l'enfer sur les planètes prises par nos enemi fascistes! Battez-vous pour la Super-Terre!Pour finir, n'hésitez pas à visiter la chaine Youtube de ce journaliste de guerre qui a fait plusieurs documentaires sur les exploits des Helldivers qui rendent hommage chaque jour à notre douce Liberté.