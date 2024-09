L'effet 3D apporte un vrai plus dans les films et les jeux quand il est bien géré, ça renforce l'immersion.Sans la contrainte du port de lunettes, la fatigue oculaire et le manque de contenu, les défauts en partie responsable de l'échec commerciale des TV 3D, cette techno se montre plus attractive. Le prix vient tout gâcher, 1999€ un écran ips 27 pouces, c'est cher payer pour de la 3D. Le Samsung Odyssey 3D Oled 37 pouces coûtera au moins le double.