Excellente chaîne Youtube que je vient de découvrir. Je me rend compte que je connais RIEN à l'histoire du Cinéma et sur l'impact des français dans le septième art. En un mot : PASSIONNANT!!!!Par contre pour ceux qui ont déjà une haine viscérale contre la gauchiasserie, ça va vous mettre en mode BerserkSinon moi qui avais une image ringarde de Alain Delon (humilié et ridiculisé en France, jouant des rôles de flic dans des films mineurs), les vidéos de la chaîne m'ont donné envie de télécharger sa filmographie et de le découvrir à son prime dans les années 60 et 70. Je n'imaginé pas qu'il était une telle icône dans le monde entier et qu'il a eu un tel impact sur le cinéma américain.À ajouter en favoris en tout cas.