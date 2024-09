Hello les kids!!Un petit article pour partager avec vous ma petite découverte.Je cherchais une app plus répertorier la collection de jeux...et ainsi éviter les doublons, on m'a proposé l'application Wano collector.Dispo sir IOS et Android.Je l'utilise depuis quelques jours et en fait elle est vraiment pas mal du tout.Le seul bémol et je pense que c'est propre à pas mal d'app du genre, c'est les jeux imports qui, souvent ne sont pas dans la base de données et il faut les rentrer à la main.On a plusieurs manière de rentrer les titres, soit en scannant les codes-barres, soit en les rentrant manuellement.J'ai commencé à l’utiliser, et pour le moment je n'ai pas encore le recul nécéssaire, mais si ça peut intéresser du monde ça peut être sympa, d'autant plus qu'elle est gratuite.