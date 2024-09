- La physique, assez précise et détaillée pour apporter du défi (sans les aides de conduite) et une sensation de simulation réaliste. Surtout au volant même si pas parfait et encore plus en VR et pas mal à la manette grâce à ses chouettes vibrations.- Une présentation soignée et classe.- Un mode VR plutôt bien fait qui CHANGE LA MANIÈRE DE JOUER, une fois qu'on s'y habitue.. c'est presque impossible de revenir à sur écran plat. On dit que le JV stagne ces dernières années, ben la voilà la révolution- Différents modes de performances plutôt stables.- Des performances inégales dans certains modes.- Une connexion obligatoire.- Le PRIX des voitures qui les rend pratiquement impossibles à acquérir sauf si on est un NO-LIFE ou qu'on a du FRIC.- Un système d'invitation à GERBER. Car c'est une loterie et donc par exemple comme moi, même après des centaines et des centaines d'heures de jeu, je n'ai toujours pas la POSSIBILITÉ d'acheter certaines marques de véhicules (en plus mes favorites) car ben c'est le principe du hasard.. ici on atteint l'apogée de la dégueulasserie du design de ce jeu pour moi.- Un soin du détail loué par milliers mais finalement pas là, car extérieurement ça va mais intérieurement il y a plein d'approximités et de défauts comme des mauvais alignements entre les différents éléments (volants, tableau de bord, siège, etc.).- Des graphismes par ouf pour le soi-disant étendard automobile de la PS5...- Des mises à jour parfois sympa, souvent sans intérêt juste pour susciter l'intérêt des joueurs à revenir voir le jeu mais pas à y rester.- Plein des problèmes techniques, ergonomiques et de 'quality of life' qui ne sont pas résolus ou améliorés.. ben parce que les développeurs en ont rien à foutre de l'avis des joueurs en faitEn même tant c'est des japonais...