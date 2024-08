article

Actu perso

Actu jeu vidéo

Vie de joueur 2023

Bienvenu au steamdeck

Le metaquest 2

18/ Gibbon, beyond the trees (PS4)

17/Decarnation ( PC steam)

16/melatonin (PC steam)

15/Jusant

14/ unpacking (PC steam)

13/Dordogne

12/ Cocoon ( ps5)

11/Planet of lana (xbox gamepass)

10/Zelda breath of the wild ( switch)

9/Titanfall2 mode solo (ps4)

8/Chant of senna (ps5)

7/final bar (ps4)

6/resident evil hd (ps4)

5/street fighter 6

4/Final fantasy 16 (ps5)

3/resident evil 2

2/spider of lanka

2/Vampire of lemerian

1/ Tunic ( ps4)

Hors classement

final fantasy 8

Bonjour à tousBonne année 2024, bonne santé, meilleurs vœux de qualité de vieCeci est un blog que j’ai écris en fin d’année 2023 mais pour des raisons de temps est resté dans les bas fond de mon ordinateur.Dans la volonté de garder l’authencité du moment, j’ai décidé de ne pas modifier le texte. Merci de votre compréhensionIl est le temps de faire le bilan de cette année 2023Bon, il y a une chose qui est sure. C’est que l’année 2023 s’est mal terminé pour moi avec une otite de bâtard chopé dès mes premiers jours de vacances. Je me suis retrouvé au lit, à souffrir pendant les fêtes de fin d’années. Là ça commence à aller mieux avec toujours une surdité de l’oreille droite non résolu. Il faut attendre apparemment. Edit: ça va mieux aujourd'hui.Sinon quoi dire?Une vie de famille qui prends la majeure partie du temps libre. Avec une famille conséquentes gérer et surtout la découverte de pronote pour le collège. Ca devient un truc de ouf. Aujourd’hui je suis plus en vacances en allant au travail qu’à la maison.Allez la parenthèse paramédicale, l’hôpital c’est devenu chaud. Plus personne n’en parle mais de toutes façon c’est trop tard.Les tempêtes étant passés, c’est encore des réparations de maison avec encore des dépenses .Grosse frustration de cette année, c’est le sport. C’est devenu dur d’en faire et j’espère que 2024 sera l’année du grosse reprise.Et puis l’actu générale a été assez morose avec la séquence retraite 49,3, la guerre, le prix de la vie qui devient bien cher. Je trouve qu’on ne va pas dans le bon sens.Bref, 2023: vie de prolétaire moderne.Je trouve que l’année 2023 a été nulle en terme d’actualité du jeu vidéo. On n’a pas eu de sensations, rien d’excitant. Très peu de conférences de jeu vidéo chez les constructeurs, des leak et puis rien de plus. Nous n’avons aucune vision sur le long terme du jeu vidéo et comme dis lors du questionnaire de Nicolas gourry, je trouve que l’industrie triple A s’enlise. A faire vouloir faire du photoréalisme, du 120fps 8k, la temps de développement et les couts sont tel qu’il ne sort qu’un jeu tous les 6ans par studio et en plus avec le moins de prise de risques.Idem chez le jeu indé avec une multiplication des clones rendant compliqué de faire un tri dedans à la recherche d’une bonne surprise.Je retiens tout de mêmeUn très grand nombre de jeux sorties.Paradoxalement avec l’actualité de l’industrie du jeu vidéo. Il y a eu nombre énorme de jeux sortie cette année. Sans doute, un embouteillage dû au covid de 2020 qui se fait sentir aujourd’hui. Beaucoup de bons jeux et certain qui n’ont pas eu la lumière qu’ils leur fallait. Beaucoup de retour de grosse ip comme residentevil, zelda, alan wake 2, diablo, baldur’s gate….La présence en force du jeu vidéo français, grand nombre de remake/ remaster et grand nombre d’indépendant. Cela dit, je la trouve pas si énorme que ça car il manque à cette année 2023, un jeu locomotive de la trempe d’elden ring l’an dernier.Une grosse année de licenciementTout le monde dit que c’est encore un effet du covid. Sans doute, mais quoi qu’il en soit, quasi toute les boites de JV ont licencié du personnel. Je pense que c’est quelque chose qui va se ressentir dans les année à venir avec l’annulation de projets, moins de diversité de jeu, ajout de IAEt surtout il faudra surveiller la sphère indépendante car il y aura surement beaucoup de développeurs compétents qui referont d’autres studios dans leur coin avec de nouveaux projets.Avec les rachats et fusion, beaucoup de cartes seront redistribués.Alors déjà une chose à noter par rapport à l’an dernier, c’est que j’ai enfin pu me procurer des hardware qui me faisaient de l’œil.Superbe appareil, bonne prise en main, bien grand quand même. J’en suis content même si j’aurais pu la sortir plus mais trop de jeux.Merci le blackfriday, très bonne surprise ce casque VR avec cette fonction autonome. On met le casque, on joue. Pas de fil à brancher.Par contre, je suis un peu plus mitigé car l’autonomie de cette machine n’est pas énorme et surtout le prix des jeux sur le store est incroyablement haut.Et enfin je me suis offert un analogue pocket. Ma vieille gameboy ne fonctionne plus et en ouvrant la machine, j’ai découvert que toute la plaque de cuivre a été oxydé. Ca fait peur pour les autres appareils.Cette année 2023, j’ai joué pas mal.La PS5 et la switch ont été les moteurs du JV chez moi avec une montée du temps de jeu sur steam.La Ps5 est la console centrale pour les petits et grandsAvec du tekken 7 en continu, du fortnite ( et oui fortnite cette année), du street 6, du theatrhythm final bar et du overcooked.C’est la machine à film 4k, à crunchyroll.Avec tout ça dur de trouver un temps pour jouer seul à cette console, néanmoins ff16 a réussi à être fait et surtout resident evil 2 remake qui a pu se faire en pointillés dans les rares moments de tranquillité.A coté de ça, la switch qui permet de faire du minecraft, du minecraft et du minecraft chez les petits.Heureusement, son coté portable m’a permis de faire sérieusement quelques jeux solo comme zelda BOTW.La ps4 reste encore la console de secours permettant grâce au cloud save de continuer certaine partie.Coté Xbox, un petit prêt de la serie x 1 mois m’a permis de faire quelques bons jeux qui me faisait de l’œil via le gamepass et de tester certain jeux afin de savoir si achat ou pas.Et coté PC, je trouve que j’ai pas mal joué sur steam sur des jeux indépendants.Donc du jeu gros budget, du jeu indépendant et même du retro. Mais surtout de belles surprises de jeu vidéo.J’ai trouvé très peu d’intérêt à ce jeu au final. Fini en deux session de jeu nocturne et en me forçant. Le jeu nous met dans un cinematic plateformer où l’on incarne un gibbon. Le sous texte est évident: la déforestation. Le jeu est redondant et ennuyant pour ma part. Fait sur ps4, j’ai bien senti le portage d’un jeu mobile. Je le déconseille. Le message de sensibilisation de la bioversité et la déforestion dans un clip vidéo aurait suffit.jeu indépendant Français que j’ai fais sur une session d’un dizaine d’heures. Le jeu se présente comme un rpg retro mais rien à voir au final.Si j’ai un truc à dire, c’est que le jeu est super beau, le pixelart et la DA sont magnifiques. Son histoire est ultraglauque et pas à mettre entre les jeunes mains. Mais le jeu possède très peu d’interactions, j’ai plus passé les dialogues que réellement interagie avec ce jeu.Bon petit jeu de rythme, bien réalisé avec une DA homogène et un theme. Des jeux musicaux sont vraiment sympa avec un petit challenge.Jeu d aventure plateforme basé sur l'escalade, jeu solo à la 3eme personneNous incarnons un personnage qui doit monté un grande montagne, il semble avoir un but.On commence le jeu au pied de la montagne dans un monde où la mer semble avoir disparu et où l'eau manque. J’ai aimé la direction artistique mais beaucoup moins le gameplay de l’escalade qui devient répétitif à la longue. Cela dit, le jeu arrive à renouveler ses décors et ses situations pour ne pas tomber dans l’ennuie. Sa narration à base de texte à trouver et environnemental est simple mais je l’ai survoler.Il y a une inspiration flagrante à Ico, surtout dans les derniers chapitres.Sympathique.Jeu reposant, arrive à un bon moment de stress, c’est bon de ranger des choses pour se changer les idées. Principe simple mais sympa. Il faut déballer des cartons juste poser par les démanageur et ranger les affaires dans les pièces. Plus on avance dans les tableaux, plus les objets augmentent, plus les pièces de vie augmente et plus le protagoniste vieillie. Histoire très 2022 derrière, raconté à travers les objets.Bon mood. Attention, il faut connaitre les affaires de femme, c’est une histoire de femme, d’ailleurs je me demande si c’est un jeu pour femme.bonne surprise, le jeu est extrêmement beau, grâce à sa direction artistique en aquarelle et les plans et transitions de plans sont bien montés.L’histoire est bien racontéL’ambiance visuel et sonore est bonne. On sentirait presque le soleil l’odeur de la maison. Avec le silence de la campagne, le bruit du marché de village, l’eau de la Dordogne.D’un point de vue gameplay, je le trouve bien équilibré. Bien que le jeu se veut très narattif, il y a suffisament d’interactivité pour rendre le jeu etre un jeu vidéo.La durée de vie est juste ce qu’il faut.Bref, à la lecture de tous ses bons points, le constat est là, Dordogne est le jeu indépendant de l’été 2023.Jeu énigme dans lequel il faudra porter des sphères qui sont en fait des monde. Il y a tout un jeu de dimension et de jeux avec les mondes imbriqué les uns dans les autres. Les sphere ont aussi des attribut quand on les porte. Je trouve ce jeu incroyablement bien construit.Sa direction artistique et son ambiance sonore sont atypiques et excellentsPour sa Durée de vie…. Pas assez long. L’idée du jeu est excellente mais c’est trop court. Ca demandait à encore plus d’exploitation de ses idées de puzzles.Je n’ai pas compris grands choses à son histoire et entre nous, on s’en fout.Un des meilleurs cinématique plateformer depuis inside. Bonne ost, bonne réalisation, bon rythme entre les phases narrative, plateforme et puzzle. Histoire sympa, graphisme et DA énorme.Inside n’est pas dépassé car scénario simpliste. Inspiration another world, abe odyssey, et the last guardian.Très bon jeu, prix à discuter pour la durée de vie, 15€ 20€ prix parfait. Bonne surprise au gamepass.Ce zelda est avant tout un Open world maitrisé et organique. Il y a une bonne vision de la légende d’hyrule dans un theme de post apo avec une nature qui a repris ses droits sur une civilisation qui avait une grosse avancée technologique. Un monde où les habitants ont abandonné leur acquis et vivent avec ce qu’ils ont.Un concept très miyazaki avec du shadow of the colossus.Mais le concept ne fonctionne pas sur moi. Une envie de renouer avec le concept initial de zelda. Un open world gigantesque où il faudra se débrouiller.Mais il est trop vide.Bien formaté pour des petites parties en nomade avec toujours un truc à faire, un temple à trouver….J’aime bien la mise en scène des souvenirs, j’aime bien l’histoire mais la narration est absente. Le principe des 4 créatures est basique, efficace mais un peu simple.Non passé tous les temples, la map est très ubisoft à la fin. Le level design est peut être mieux fait mais j’ai fais elden ring avant. Et le level design de elden ring est supérieur à zelda botw à mon gout.N’étant pas un gros fan de fps, j’ai quand même été intrigué par les modes solo des infinity ward et respawn.Le mode solo de titanfall 2 est sans doute le meilleur qu’ils ont fait. Ce jeu est une belle surprise en proposant un univers original, un bande son et sound design de fou. Un vraie histoire dans lequel on incarne un personnage qui récupère un titan, gigantesque robot autonome et mue d’une véritable personnalité. Les dialogues sont excellents, le titan est géniale. Le gameplay proposé est riche avec le gameplay soldat, avec des doubles sauts, course murale, le gameplay du titan qui évolue au cours du jeu. La richesse des situations sur chaque chapitre m'a étonné comme un niveau où l’on assiste à la construction d’un environnement ou le niveau qui permet de swicher entre deux temporalité.Ce mode solo, ce jeu a été fait par des pro, par des gens qui connaissent trop bien le jeu vidéo et leur champs de compétence et ne se laisse pas abandonner à la routine.Oui.Le principe du jeu se base essentiellement sur la traduction et la compréhension du langage inconnue.Le protagoniste a un carnet pour lequel il inscrit pour le nouveau caractère vue et à nous d’essayer de deviner la traduction en prenant des notes.Notes qui vont être pris en compte dans les dialogues. Traduction basé sur les écritures des murs, les situations rencontrées et les comportements de individusEt puis a la obran dinn, il y aura des checkup avec des dessins dans le carnet auquel il faudra associer des mots qui viendra définitivement validé la traduction. Cela va permettre de débloquer d’autre situation.Le plus énorme c’est que plus on va monter les étages, plus il y a aura d’autre langues à comprendre. Chaque étage sera un niveau, avec une culture différentes, une couleur différentes, une linguistique différentes.Le tout pour arriver à unir les peuples.Sa direction artistique est déjà vu, simpliste, très bd mais ça passe.4 jours ont suffis pour le terminer.Donc le jeu est une belle surprise, il est intelligent et va au bout de son conceptJeu de rythme musical regroupant une énorme bibliothèque de musique de final fantasy, même sans les versions dlc, deluxe, le jeu propose une durée de vie énorme. Un grand kiff de revivre les musiques de final fantasy. C’est un jeu qui m’a permis de faire de petite partie avec grandes doses de kiff. C’est un jeu qui va rester longtemps installé dans ma console, c’est toujours cool de faire une des merveilleuse musique de la saga. J’ai beaucoup apprécié ce jeuEl famoso remake de resident evil premier du nom, celui qui retourné la table sur gamecube. Et bien voilà, je l’ai finalement fait dans une volonté de faire toute le nouveau reboot de la saga. J’en avais tellement entendu parler… Surtout que j’étais toujours rester sur l’original de la ps1, qui est pour moi un chef d’oeuvre.ET DONC?C’est bon resident evil et il faut l’avouer un excellent remake quand on se remet dans le contexte de la sortie avec de la générosité. J’ai surtout beaucoup apprécié les ajouts de cette version avec les nouveaux embranchements, l’histoire de Lisa, les zombis énervés...Mais c’est que c’est surtout bien implanté au matériel de base.J’ai constaté une homogénéite des decors qui rend le jeu sombre et peut être plus cohérent. La partie labo du sous sol est l’un des meilleurs passage refait pour ma part. Cela dit… cette force est aussi une faiblesse, j’ai encore une tendresse sur les couleurs chaudes de l’original où chaque pièces de ce manoir du mal avait sa propre identités et ses propres pièges.J’ai passé un bon momentJe fais partie des personnes qui apprécient street fighter 5 et avoir un nouveau street fighter est toujours un passage dur, tellement capcom tente de nouvelles choses à chaque nouvel opus. Ici, nous avons un nouveau systeme universel: le drive. Et force est de constater que ce système permet de nous donner un best of des street fighters, de plus les mouvement des vskill et vtrigger ont été habilement intégrés pour nous donner des personnages riches et haut en couleurs.Mais l’un des meilleurs tours de force est voir capcom s’adresser aux nouveaux joueurs, habitué aujourd’hui au jeu service, avec son systeme de missions pour agrémenter son avatar. Par conséquent, son mode world tour semble beaucoup plaire chez les jeunes joueurs, bien que pour ma part, je m’en fiche.Autre tour de force: son mode moderne qui transforme son jeu de 6 boutons à 4 boutons, fais l’impasse aux manipulation quart de tour de l’ancien temps et tout en le conservant, truc de ouf quoi.Et donc, je trouve son mode moderne l’un des plus aboutie des modes pour les nouveaux joueurs que j’ai vu dans un jeu de combat. Capcom semble avoir touché le problème du non renouvellement de joueurs.De plus, graphiquement c’est excellent, le jeu regorge d’animations fabuleuses.Sur la partie sonore, je m’y suis fais aux nouveaux bruits d’impacts, j’apprecie plus l’ost de ce street d’ailleurs.Sa DA très grafiti, très street a le mérite de proposer quelque chose.Et donc je trouve que street fighter 6 est un jeu reussi.La seule grosse ombre au tableau mais qui sera inhérente à tous les jeux de combat moderne, son système economique hérité des jeu mobiles avec ses fighter pass.On arrive à un gros morceau…. La raison pourquoi ce top arrive tard…J’ai un test toujours en suspens et je voulais le publier avant ce top mais j’ai compris que ça me bloque totalement. Je vais en faire un petit condenséFinal fantasy 16 est l’un des jeux que j’attendais le plus cette année.Je suis un gros fan de la licence final fantasy depuis la sortie du 7. Chaque nouveau FF est le synonyme, de nouveauté, de surprise. Quelle histoire va t on nous raconter? Quel univers? Quel gameplay?Et bien après avoir fini le jeu, je peux vous dire que ce FF a reussi partiellement à se défaire de cette malédiction des nouveaux ff sortie depuis le 12.Oui, le jeu propose un changement de gameplay radicalement différents, basé sur un personnage et plus portés sur un devil may cry et il le fait assez bien.Oui, l’univers est plus dark fantasy que d’habitude et les inspirations de game of throne et l’attaque des titans sont une évidence même.Mais, ce jeu souffre de trois défauts avec le reculLe premier est l’intégralité de la map non accessible. Ne pas accéder aux gros lieux de l’univers de ff16 est un gros défaut. Dans un final fantasy, nous avons l’habitude de visiter et nous approprier l’entièreté d’un monde et depuis quelques ff, cette chose n’est plus disponible et ça reste un gros boulet. Je fais référence à ff12 et à ff13 pour ce même défaut et ff16 n’arrive pas à résoudre ce problème. Et bien qu’il est possible de visiter des villages, voir les grosses villes à l’horizon comme rosalia ou oriflamme sans jamais y accéder, s'imprégner de l’ambiance de ces villes, c’est pour moi un gros défaut.Le deuxième point négatif découle du premier et du choix de gameplay: Diriger qu’un seul personnage tout au long du jeu. Je sais que chaque FF est différents, que c’est une bonne chose de changer mais la base d’un FF, c’est aussi une équipe de personnage.Diriger clive nous donne qu’un seul point de vue et il aurait été dommage de ne pas avoir des sessions avec Jill, un pourvoyeur ou même Gabe, ce qui nous donnerait un point de vue différent, un gameplay différent avec des contraintes différentes et surtout cela nous permettrait de plus nous rendre compte à quel point clive devient de plus en plus balèze.Le dernier point est celui le plus incompréhensible est la non prise en compte des éléments. Je vais faire vite mais quand on tue un bombo de glace avec de la glace, ça me sort du jeu.Ces trois défauts dits, le jeu m’a quand même donné de bons temps de jeux, le gameplay combat reste bon, les moments de bravoures sont bons, il y a quelques passages marquants et surtout je n’ai jamais vu un final fantasy traité aussi bien ces combats de boss.Les combats contre les primordiaux restent encore des réussites offrant des moments incroyablement jouissif.Au final, final fantasy 16 a t il conjuré le mauvais sort? Partiellement je diraisAprès avoir bouclé resident evil 1 remake de la gamecube, il était temps de me continuer la saga des resident evil remake et de faire resident evil 2 remake.Resident evil 2 est un jeu que j’ai fais et refais dans tous les sens à l’époque sur ps1, la raison est dans sa gestion des cd. Chaque CD était lié à Léon et Claire et pour tout voir du jeu, il fallait faire les combinaisons Leon puis Claire et Claire puis Léon, soit terminer 4 fois le jeu minimum.L’annonce d’un remake pour resident evil 2 à fait l’effet d’une bombe car c’est l’un jeu qu’on aurait voulu voir remaker depuis longtemps.J’ai fais les scénarios Léon puis claire comme à l’ancienne, mais pas l’autre combinaison.Et bien, je dois dire que je suis impressioné par la qualité de réécriture du jeu tout en respectant l’original. Capcom à reussi à adapter le gameplay d’aujourd’hui à son jeu pour le rendre incroyable. Un joueur n’ayant jamais fait resident evil 2 sur ps1 pourrait apprécier sans difficulté cette nouvelle approche de resident evil 2. A tel point que je pense que cette fois ci, le remake supplante l’original.Le jeu est beau, les décors et les zombie racontent quelque chose dans leur apparence. Le jeu apparait comme plus cohérent.Allez s’il faut trouver des défauts, la gestion de Mr X trop présent dans les deux scénarios et une incohérence plus prononcé entre les deux scénarios. Claire ou Léon du scénario 1 refont les mêmes choses au scénario 2.Mais le passage de sherry, la partie labo à la fin, l’interaction entre MrX et Willian birkin, les faux jumpscare où capcom joue avec les souvenirs des anciens joueurs, c’est génial.Le meilleur remake depassant celui du 1. Resident evil 2 est avec les remake de final fantasy 7, l’un des meilleurs remake tout court.DLC surprise du jeu the case of the golden idol que j’ai adoré l’an dernier. Il a poppé un jour sans prevenir donnait 3 nouvelles affaires avant les évènements du jeu original et donnant un peu plus de profondeur à l’histoire général.Montrueux, 3 affaire seulement avec la dernière qui va trop vite et qui résume deja tout alors que 2 affaires de plus aurait été parfait.Dernier DLC du jeu the case de of the golden idol, 3 nouvelles affaire qui ont surgie de nulle part, reprenant la suite du prologue initié dans le premier dlc. 3 affaires avec 3 périodes à moduler. La deuxième affaire est incroyable dans le twist mental qu’on peut se faire.Je trouve ça incroyable de voir un studio comme ça nous pondre du contenu de jeu aussi bon et aussi vite.The case of the golden idol est un jeu que j’ai adoré et voir des bonbons comme ça arrivé durant toute l’année 2023, c’est l’extase.Avec ses 6 affaires supplémentaires, le jeu se retouve avec une plus grande durée de vie.Vivement la suite, the rise of the golden idol que j’attends beaucoup en 2024.C’est un jeu que j’ai fais en debut d’année et le finissant, j’ai su directement qu’il fera parti de mon top 3.Mais je ne savais pas.Je n'étais pas prêt à ce que tunic allait me proposer.Je pensais avoir affaire à un simple jeu hommage à zelda/ dark soul, j’étais loin de penser que ce jeu cachait à un autre jeu complètement différent.Je me suis pris son concept en pleine tête.J’ai fais ce jeu,J’ai pensé ce jeu.Le level design est énorme, le concept du manuel est une idée monstrueuse, le gameplay est au poil et les musiques sont excellentes.Le problème de tunic est comme outer wild, il est basé sur un concept qui ne doit pas être spoiler et beaucoup de joueurs et testeurs jouent le jeu de ne rien dire. Et c’est normal car il ne faut rien dire pour ne pas gâcher le plaisir. Le problème, c’est que ça se retourne contre le jeu car ça réduis le bouche à oreille.Je ne peux que vous le conseiller à 100%, Ce jeu est unique. J’ai kiffé comme jamais, des surprises comme ça, j’en veux d’autre.Jeu que j'ai refais avec les gosses dans sa version HD . J'ai eu le meme ressentie qu à l’époque et j'en fais le même constat d’un jeu avec une réalisation supérieure à ff7 et ff9. Son systeme bien différent dans autre final fantasy est toujours complexe à appréhender mais fais mouche quand on le comprends. Je trouve toujours son histoire assez faible par rapport aux 7 et 9.Bon ff tout de même.Merci de m'avoir lu et j'espère ne pas être aussi à la bourre pour le top 2024