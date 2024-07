Marvel/Disney au Comic-Con de San Diego a donc profité pour donner les premières infos (ou secondes après le casting) et certains ont même pu voir un film teaser ou trailer c'est selon:1. On connait le titre:et donc on comprends illico qu'on va avoir à un origin story pfff...encore2. Galactus confirmé comme l'antagoniste principal.3. La musique de cette version des 4 Fantastiques sera der Michael Giacchino (Les Indestructibles).Les 4 fantastiques seront aussi dans les prochains Avengers.