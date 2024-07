Il y a beaucoup d'animateur que j'adore, particulièrement chez ceux ayant bossé pour la Toei, je pense nottament à Horinori Tanaka, Yoshihiko Umakoshi, Shingo Fujii ou encore Kazuhiro Ootamon dernier coup de coeur est encore une fois un animateur que j'ai découvert sur Precure, Yuu Yoshiyama.Ayant bossé sur tout les combat finaux des 5 dernières années de la licence, il est devenu la patte de fabrique des animation badass des dernières saison de la licences.Et franchement quand on voit les scene d'action en question, ça se comprend. attention spoil, cependant, ce sont pour la plupart les combats finaux des dernières saisonsses poses, ses traits très marqués, sa façon d'utiliser le noir et les effets de lumières, il y a un côté studio Trigger dans son travail avec une nette inspiration du travail d'Imaishi.

posted the 07/21/2024 at 07:18 PM by kraken