Après Venture, on pourrait simplement se réjouir d'un personnage déjà plus attrayant aujourd'huiSurnommée "Space Ranger" par les développeurs, celle que l'on connait désormais sous le nom de Juno (nom anglais) sera le 41e héros d'Overwatch 2 et sera disponible à la saison 12 le 20 août prochain. Un essaie du personnage sera disponible à tous les joueurs du 19 au 21 juillet.