« L'univers Gundam », « la saga Gundam », « la franchise Gundam ». Quand on l'évoque, c'est toujours avec une notion de volume, de masse, de gigantisme. Celui des robots mis en scène, certes, mais avant tout celui d'un corpus d'oeuvres qui n'a cessé de s'étendre depuis sa création, en 1979. Qu'on soit amateur des productions japonaises ou plus globalement d'oeuvres audiovisuelles, un tel objet mérite qu'on en parle.



Cet ouvrage vise à retracer la genèse rocambolesque de Mobile Suit Gundam premier du nom, à comprendre le développement de la saga, corpus aussi tentaculaire qu'ambitieux, ainsi qu'à prendre la mesure du poids de la franchise dans la culture japonaise, voire internationale. Ce livre se veut d'ailleurs destiné aussi bien au lecteur avide de découvrir la saga Gundam qu'au fan de toujours : les dessous de la licence y sont creusés à force d'anecdotes, de chiffres et de citations des parties prenantes de cette aventure, dont une interview exclusive du créateur Yoshiyuki Tomino.



Le Phénomène Gundam. Le colosse de l'animation, écrit par Jean-Philippe Dubrulle, fondateur de l'Association pour l'essor de l'univers Gundam, constitue aussi l'occasion de réunir en une seule somme ce qu'il y a à savoir sur cette saga qui approche de son demi-siècle d'existence, pour la connaître, l'explorer, la maîtriser.







