Pyoro qui a souvent été fiable a posté ce qui ressemble à un indice avec 4 petits émoticônes (soleil, île paradisiaque, bateau en mer et une tour qui ressemble à la Tokyo tower) fleurant bon les vacances.



Il a rajouté "summer is here"



et aussi conseillé de "manage your expectations"



ce qui empilé transpire sacrément un portage de Mario Sunshine ( le minimum serait quand même un remaster HD).





On constatera aussi que Pyoro a été moins locace... a t-il été démasqué suite à la rumeur qu'un mec via youtube avait accès aux ND avant tout le monde...