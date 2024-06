Tout est dans le titre !Tellement de combats culte, devenus mythique.Que ce soit dans le manga, l'animé ou même les films... toutes les réponses sont autorisésPour ma part je vais citer un combat qui n'existe pas version papier mais qui a mes yeux est l'apothéose et l'apogée de la série en terme d'animation :J'ai toujours la VHS et je me souviens avoir passé ce moment en boucle et en boucle étant petit. Goku n'a jamais eu autant de charisme a mes yeux que dans cette scène. (notamment a 0 :32)J'aime aussi beaucoup la suite quand il se transforme en SSJ3 et quand Vegeta fait sa déclaration d'amitié a Goku mais je trouve la chorégraphie en SSJ2 encore meilleur.On sent vraiment pour ma part que c'est le combat final qui décidera a la fois du sort de la terre et du monde entier. C'est pourquoi je le met un chouia devant Goku vs Majin Vegeta que j'aime beaucoup aussi dans l'animé (mais un peu trop court dans sa version papier)_____________________Pour le manga je dirais! (Hésitation avec Goku/Cell et Goku/Piccolo au 23ème Budokai Tenkaichi quand même)