I know it's a meme at this point, but a BG&E2 trailer has been ready for about a year... It would be nice to actually see it this weekend - or at the very least a BG&E 20th anniversary release date (which was meant to release months ago).

Je sais que c'est un même à ce stade, mais une bande-annonce de BG&E2 est prête depuis environ un an... Ce serait bien de la voir ce week-end - ou à tout le moins une date de sortie pour le 20e anniversaire de BG&E (qui était censée sorti il ​​y a des mois).https://x.com/_Tom_Henderson_/status/1799036618642518334