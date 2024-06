Les trois jeux.



Oui y'en a un troisième pour celles et ceux qui ne le savaient pas ; CoTC (Champion of The Continent) sur mobile qui est une préquelle du premier si ma mémoire est bonne.



Alors du coup, pour répondre à la question posée en titre, vous diriez ;



Exécrable réponse A

Mauvais jeu réponse B

Jeu moyen réponse C

Bon jeu réponse D

Excellent jeu réponse E



Pour quelle(s) raison(s) ? Qu'est-ce que vous aimez, aimez pas dans la licence ?



Que faudrait-il pour que vous appréciez ?



Perso, c'est la réponse D pour moi. Dans l'ordre, j'aime bien les combats, les graphismes et l'ost.



Bonne journée à toutes et à tous.