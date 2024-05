L'abonné a 17€/mois 4 mois après la sortie a le droit a ça ( un essai de 3h)Tandis que l'abonné gamepass 10€/mois a le jeu complet D1Et l'abonné ultimate a pour ainsi dire l'édition ultime a 100€ ,avec un expansion pass qu'il conserve après AboMais a ce qu'il paraît c'est kiff kiff gamepass et PS+ aller allerAh ça la question de la rentabilité pour sony d'un tel service on se la posera jamais

posted the 05/23/2024 at 10:21 PM by skuldleif