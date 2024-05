Salut Gamekyo,Je ne crois pas avoir vu passer cette série de vidéo sur la défilante de blogs, et je me dis que ça peut intéresser des gens donc voilà :Je n'ai regardé (enfin, écouté plutôt) que les deux premières, mais c'est plutôt intéressant. Quand bien même ça prend surtout la forme d'une rétrospective de leurs jeux, ça permet de faire le lien dans la vision créative de la sonic team, et de voir son évolution. Et Ken (pas Bogard, non) maîtrise évidemment tout à fait son sujetIl étaye ses propos avec des images, mais dans l'absolu, ça peut s'écouter comme un podcast, si vous trouvez les vidéos trop longues.Voili voilou, je retourne dans ma grotte...