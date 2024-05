EXPLOREZ LE JAPON FÉODAL



Découvrez le monde ouvert captivant du Japon féodal, des villes fortifiées spectaculaires aux ports animés en passant par les paisibles sanctuaires et les paysages champêtres. Bravez des conditions météorologiques imprévisibles, des changements de saisons et des environnements réactifs.

DEVENEZ UNE ASSASSIN SHINOBI



Avec Naoe, la shinobi rusée, agile et furtive, utilisez les bruits, la lumière et les ombres pour éviter de vous faire repérer par les ennemis sur le qui-vive. Détournez l'attention des gardes à l'aide de vos kunai, shuriken et bombes fumigènes, infiltrez les bases ennemies grâce à votre grappin et votre grande agilité, puis assassinez vos cibles avec votre lame secrète.

INCARNEZ UN SAMOURAÏ LÉGENDAIRE



Avec Yasuke, le samouraï charismatique, frappez vos adversaires avec puissance et précision brutale. Utilisez ses compétences de combat pour attaquer, bloquer, parer et vaincre vos ennemis. Libérez le Japon de ses oppresseurs en maîtrisant le vaste arsenal d'armes à votre disposition, dont le katana, le kanabō, les arcs, la naginata et bien d'autres.

Assassin's Creed Shadows se déroule pendant la période Azuchi-Momoyama de l'histoire japonaise. L'histoire commence en 1579 et se poursuit jusqu'au début des années 1580. Cette période signifie qu'il s'agit du premier jeu de la série à présenter les Assassins et les Templiers sous leur forme « classique » depuis Assassin's Creed Syndicate en 2015.Un certain nombre de personnages historiques jouent un rôle important dans la campagne. Il s'agit notamment d'Oda Nobunaga, le « grand unificateur » du Japon, et de Fujibayashi Nagato, un maître ninja du clan Iga.À l'instar d'Assassin's Creed Syndicate, Shadows propose deux protagonistes et vous pouvez passer de l'un à l'autre au cours de la campagne. Le premier de ces deux protagonistes est Naoe, la fille fictive de Fujibayashi Nagato. Elle est entraînée par son père pour devenir un shinobi compétent.Le second protagoniste est Yasuke, un personnage historique réel. Originaire d'Afrique, Yasuke est arrivé au Japon avec les Portugais en 1579 et est rapidement devenu un samouraï à la solde du seigneur Oda Nobunaga. Shadows est le premier jeu Assassin's Creed à vous permettre d'incarner un véritable personnage du passé.Comme le titre l'indique, la lumière et l'obscurité jouent un rôle majeur dans les systèmes de furtivité d'Assassin's Creed Shadows. Un nouveau système d'éclairage global crée des ombres et des lumières dynamiques qui affectent la vision des ennemis. Vous pouvez désormais vous cacher dans les ombres et même créer de l'obscurité en détruisant des lanternes ou en tuant des porteurs de torches. Un indicateur de luminosité sur l'interface utilisateur montre à quel point vous êtes caché, de totalement visible à complètement caché.Les serviteurs sont un nouveau type de PNJ, qui se situe entre les civils et les ennemis. Bien qu'ils ne puissent pas se battre, ils sont capables d'appeler des renforts et de donner l'alerte. Ils ont leurs propres itinéraires de patrouille et portent des lanternes la nuit.Il est désormais possible d'assommer les ennemis lors d'une attaque furtive, ce qui permet de jouer de manière plus pacifiste.Vous pouvez désormais ramper sur le sol en position couchée, ce qui vous permet de rester discret et de passer par de petites ouvertures.Naoe dispose d'un grappin qui peut être attaché à chaque bord de toit, ainsi qu'à un certain nombre d'autres points d'ancrage. Contrairement au grappin de type tyrolienne d'Assassin's Creed Syndicate, cette corde utilise la simulation physique pour permettre un balancement dynamique.Le grappin peut être utilisé pour grimper rapidement au plafond au-dessus des couloirs, ce qui vous permet de guetter les ennemis qui patrouillent en dessous de vous.La vision d'aigle est de retour, vous permettant de repérer les silhouettes des PNJ à travers les murs. Les ennemis sont marqués en rouge, tandis que les nouveaux serviteurs sont colorés en orange.Vous devrez faire votre propre travail de reconnaissance.En tant que shinobi, Naoe est la plus douée pour la furtivité. Yasuke peut utiliser la furtivité, mais sa taille et son blindage font qu'il est plus à même d'utiliser ces compétences pour atteindre des cibles plutôt que d'effectuer une infiltration totalement silencieuse.À cette époque, les Japonais n'utilisaient pas de boucliers. Votre équipement ne comprend donc pas d'options défensives autres que votre armure. Les esquives et le positionnement sont primordiaux.En tant que samouraï, Yasuke peut utiliser son arme pour bloquer les attaques et effectuer des parades. Naoe est capable d'engager le combat, mais elle ne peut ni bloquer ni parer - à la place, elle peut « dévier » les coups de l'ennemi. Ubisoft n'a pas précisé la différence entre les parades et les déviations, mais il se pourrait que les parades permettent de contre-attaquer alors que les déviations sont une tactique plus évasive.Les armures ennemies disposent d'un système de durabilité et peuvent être brisées pendant le combat.Pratiquement tous les objets du jeu peuvent être endommagés de manière dynamique par vos armes. Les katanas trancheront les buissons et les paniers à la manière de Fruit Ninja, en laissant des marques de lame précises. Les flèches laissent des marques de perforation précises, tandis que les armes contondantes réduisent les pots en petits morceaux.De nombreuses armes d'époque sont disponibles, notamment les katanas, la massue kanabō, les lances yari, les shuriken, les kunai et le kusarigama (une faucille sur une chaîne).Yasuke peut utiliser des fusils arquebuses, ce qui lui offre une puissante option à longue portée.Chaque arme possède son propre arbre de compétences. En investissant du temps dans l'utilisation d'une arme particulière, vous améliorerez votre maîtrise de celle-ci.Vous pouvez fabriquer votre propre katana à partir de composants collectés et le personnaliser. Un système de transmog vous permettra également de personnaliser votre équipement pour qu'il ressemble exactement à ce que vous voulez.Les compétences de combat actives sont de retour et se débloquent en trouvant des parchemins Ninja dans le monde.Yasuke et Naoe ont des arbres de compétences et des équipements individuels, mais partagent l'XP, les armes collectées et les ressources.Assassin's Creed Shadows repose sur une version récemment mise à jour du moteur de jeu Anvil. La nouvelle technologie permet un meilleur éclairage grâce à l'illumination globale, les nouveaux accessoires cassables, des maillages plus détaillés et beaucoup moins de pop-in.La nouvelle mise à jour d'Anvil a permis la mise en place d'un système de saisons qui fait passer le monde par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. La saison en cours est dictée par votre progression dans la campagne afin de maintenir l'exactitude historique, mais il y a des « étapes » par lesquelles chaque période passe pour créer un sentiment d'authenticité.Chaque saison présente des caractéristiques uniques qui sont liées au gameplay. Par exemple, au printemps et en été, lorsque les plantes fleurissent, il y a des buissons et des herbes hautes dans lesquels se cacher. Plus tard, en automne et en hiver, ces plantes mourront et feront disparaître les cachettes. L'eau gèle également en hiver, ce qui vous empêche d'entrer dans les piscines et les étangs. Des glaçons se forment sur les bords des toits et peuvent tomber si on les dérange, ce qui peut révéler votre position.Les saisons affectent également le comportement des PNJ. En été, les samouraïs ennemis traversent les buissons à votre recherche. En hiver, les ennemis restent près des feux et des endroits chauds, ce qui peut vous ouvrir de nouveaux chemins plus froids.Un système météorologique entièrement dynamique fournit des conditions climatiques appropriées en fonction de la région et de la saison. Les phénomènes météorologiques violents, tels que le brouillard épais, les vents violents et la neige, ont un impact sur la vue et le son de l'ennemi. Une tempête est l'occasion de masquer vos pas.Le monde dispose d'un système écologique étonnamment détaillé. Au printemps, par exemple, le vent soufflera des rafales de pollen produit par les arbres, reproduisant ainsi un véritable écosystème.La carte est de taille similaire à celle d'Assassin's Creed Origins et reproduit la région centrale du Japon.La carte est divisée en régions basées sur les provinces historiques réelles du Japon, notamment Iga (le foyer des shinobis), Arima (le lieu d'une bataille majeure) et Omi (une région agricole « grenier à blé »).Les points de synchronisation emblématiques sont de retour, mais d'une manière différente. En grimpant au sommet, vous n'affichez plus une multitude d'icônes sur votre carte, et vous ne déclenchez plus la prise de vue de la région par un « drone ». Au lieu de cela, de ce point de vue, vous êtes en mesure d'examiner la zone pour mettre en évidence les points d'intérêt, que vous pouvez ensuite rechercher une fois de retour au sol. Ubisoft a exprimé le souhait qu'il y ait moins d'icônes cette fois-ci, et cela semble donc être une façon de répondre à ce souhait. Heureusement, malgré ce léger changement, les points de synchronisation font toujours office de lieux de voyage rapide.Shadows se déroule à une époque où l'urbanisation, le commerce et la guerre sont florissants. Cela permet une grande variété de lieux, y compris des villes, des comptoirs commerciaux, des terres agricoles et des châteaux colossaux qui ont été rendus à une échelle proche de 1:1. Au-delà de ces zones habitées se trouvent des montagnes et des forêts.Shadows propose une campagne non linéaire principalement axée sur les objectifs. Ubisoft précise que vous serez libre de suivre ces cibles dans n'importe quel ordre.Certaines cibles existent simplement dans le monde et vous pouvez tomber dessus organiquement, sans les avoir recherchées et chassées au préalable. D'autres sont associées à un gameplay plus structuré de type infiltration.Ubisoft cherche à créer un voyage plus gratifiant en se montrant un peu moins interventionniste. Bien que la campagne soit toujours axée sur les objectifs, le studio espère donner plus d'autonomie au joueur en utilisant des indices pour le pousser dans la bonne direction plutôt qu'en lui disant carrément où aller.La plupart des quêtes principales peuvent être accomplies par Yasuke ou Naoe, ce qui permet une grande liberté d'approche. Cependant, les deux personnages ont également leurs propres missions spécifiques jouables uniquement par eux, ainsi que des quêtes d'introduction personnalisées.Des quêtes secondaires et des activités dans le monde sont disponibles au-delà de la campagne principale. Parmi les objets remarquables à trouver dans le monde, citons les châteaux, les temples, les sanctuaires et les œuvres d'art.Vous pouvez construire un réseau d'espionnage, avec des agents qui peuvent être envoyés en mission pour recueillir des renseignements sur vos cibles.Il existe une cachette où vous et vos alliés pouvez vous réunir.