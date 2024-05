J'ai besoin des témoignages de la communauté Gamekyo.Les revendeurs officiels type Amazon, Micromania et les grandes surfaces n'en n'ont plus en stockLes manettes PS4 disponibles sont des manettes d'occasion.Sur LBC ou Vinted, il y a quelques offres, mais je me méfie. Comment être sûr que l'emballage est 100% legit et que la manette à l'intérieur l'est aussi ?