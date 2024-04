Eiyuden Chronicles Hundred Heroes n'est clairement pas fait pour tout le monde et les nombreuses critiques sur la toile le démontre déjà.Les premiers avis en vidéo commence à arriver et je trouve que Suliven GAMING à réussi à bien expliquer pourquoi le jeu va plaire et en même temps pas plaire pour exactement les mêmes éléments. En gros c'est un J-RPG à l'ancienne fait pour les fans du genre, qui ne négocie pas avec ça pour plaire au plus grand nombre, donc il va diviser...moi en tout cas ça m'attire beaucoup.