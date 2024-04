Voici les résultats du Duel opposant les deux premiers Gears of War sur Xbox 360 !Commentaires des membres ayant votés pour celui-ci :Commentaires des membres ayant votés pour celui-ci :Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement ! Et à bientôt pour un prochain Duel même si je sais pas encore quand x)

Who likes this ?

posted the 04/08/2024 at 04:18 PM by mrpopulus