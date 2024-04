Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, j'ai trouvé intéressant de poster ici quelques une de ses oeuvres marquantes (avis personnel bien sûr). Sans rentrer dans les détails, son style a fortement dévié ces dernières années. Il a travaillé sur War of Genesis, Blade & Soul, Tales of Hearts R et est aussi connu pour les design de Magnacarta, NIKKE et Destiny Child.Il est actuellement CEO (PDG) de SHIFT UP et director (game director ou réalisateur) sur Stellar BladePlace au design!