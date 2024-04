- Je sais pas combien de temps ça fait exactement qu'on a pas eu un bon jeu sur Harry Potter mais ça remonte. Et par bon jeu, je veux dire ambitieux également. C'est donc en 2022 qu'annonce Avalanche Software (à pas confondre avec Avalanche Studio pour Just Cause) Hogwart Legacy L'héritage de Poudlard. Jusque là pas très connu et n'ayant pas un palmarès de jeux incroyable même si j'avais bien aimé le jeu Tak 2, l'idée de sortir un nouveau jeu Harry Potter type "RPG" en monde ouvert par un studio "inconnu au bataillon" en tout cas pas comme les cadors du genres avait de quoi provoquer quelques craintes pour les fans du jeune sorcier. On t-il su relever le défi ? Réponse dans ce test !Évidemment que j'attendais ce jeu avec impatience, étant moi même un "fan" de Harry Potter, j'ai vu tous les livres et vu tous les films, j'adore l'univers créé par JK Rowling donc forcément,Et ce qui marque les joueurs mais surtout les fans quand on commence le jeu, c'est l'incroyable fidélité dont l'équipe a fait preuve pour reproduire l'univers de JK Rowling. Tout est très crédible, il ya de multiples références et tout pue la magie à tous les niveaux.Déjà ce qui est top, c'est que vous pouvez créer votre personnage à votre guise, et choisir votre propre Maison soit en écoutant le Choixpeau après 3 questions soit en décidant vous même.Ensuite, vient l'arrivée à Poudlard et les étoiles plein les yeux.Les lieux iconiques de la saga sont bien évidemment présent comme les escaliers "qui n'en font qu'à leurs tête, la Grande Salle, mais également les dortoirs et la Salle Commune. Et non ne rêvez pas, il est impossible de visiter les autres Salle Commune autre que la Maison que l'on a chosi, ici Serpentard. Si on veut visiter les autres Maison, il faudra faire une autre partie, de quoi repousser à la rejouabilité probablement.Bon cela dit,Mise à part écoutez les potins des autres élèves, aucune interaction réelle, vous ne pouvez même pas dormir dans votre lit, moi qui adore me la jouer roleplay j'ai été un peu déçu... Mais vous pouvez tout de même faire passé le temps en vous asseyant par terre, car oui il ya un cycle jour nuit et même un rythme des saisons.Petite déception à ce niveau là, heureusement que le château a parcourir de long en large est une merveille niveau découverte.Mais également réaliser les nombreuses quêtes principale comme annexe bien que pas toute au point hélas.En plus du château, vous pourrez également visiter Pré-au-Lard, le célèbre village des sorciers pour y faire vos emplettes. Là encore, pour les fans c'est un régal.Vivant, animé, super crédible vis à vis des livres ou film, Pré-au-Lard est une des réussite de ce jeu en plus de Poudlard. J'adorais m'y balader et ce par toute les saisons car graphiquement le jeu est très joli.Les lieux sont magnifiques pour certains, apercevoir le château de Poudlard au loin sous une pleine lune fait clairement son petit effet.Certe bien réalisé graphiquement, mais le bas blesse quand on creuse un peu.A commencer par les épreuves de Merlin qui ontÇa manque cruellement d'imagination et d'inventivité dans cet open world ou les activités se répètent inlassablement jusqu'à finir par nous sortir par les yeux. Trop de coffre à loot également, ça pullule de partout, heureusement le sortilège Revelio sera bien pratique pour les dénicher même si on passe son temps à marteler la croix de gauche pour l'utiliser tant ce sort est (trop) pratique.Autre point dommageable, le bestiaire de Hogwart LegacyVous allez en bouffer des araignées, troll ou autre gobelin dans ce monde. J'aurai aimé plus de variétés dans les créatures d'autant que dans l'univers HP ya quand même de quoi faire !Les combats sont en revanche très sympa, plutôt fun. Avec les nombreux sorts déblocable dans le jeu, il ya de quoi faire des combos stylés et de nombreuses combinaisons sont possible. Par exemple, geler un ennemi pour ensuite le brûler avec Incendio ou encore utiliser Levioso et ensuite Descendo pour infliger de gros dégâts. Sachant que chaque type d'ennemis ont une faiblesse qu'on peut voir si on lit le bestiaire.Dommage cependant queJ'ai roulé sur le jeu la plupart du temps car j'étais niveau 22 pour une quête niveau 10 etc.. Ya un déséquilibre certain en ce qui concerne la difficulté qui n'est pas du tout progressive, il en va de même pour les boss qui sont pas vraiment retors.De plus, les nombreuses potions dont certaines sont complètement craquer comme Edurus par exemple qui vous protège de toute attaque pendant sa durée d'utilisation ou une autre qui améliore les dégâts de vos sorts et on en réduit presque le challenge à néant. J'ai même carrément laissé tomber les améliorations de tenue tant je roulais déjà sur le jeu.J'ai pris personnellement pas mal de plaisir à varier les tenues de mon personnage, surtout au fil des saisons. Que ce soit la tenue de base, vous pouvez même rajouter des lunettes, un chapeau ou encore des gants. Et si une tenue ne vous plaît pas esthétiquement mais qui est meilleure en stat, vous pourrez équipez cette tenue tout en conservant l'apparence d'origine de la tenue précédente. En gros vous aurez les stat de la "meilleure tenue" résistance ou dégât mais toujours l'apparence de l'ancienne.Parce que je vous avoue que ressembler a rien sous prétexte qu'on a une meilleure défense mouais... De plus, en allant chez le coiffeur, vous pouvez modifier votre coupe de cheveux ou votre couleur de cheveux si jamais vous vous lassez trop de votre coupe et les styles sont variés.Il m'en vient maintenant à vous parler d'un sujet important du jeu, l'aspect customisation et gestion, car il est omniprésent dans HL. Plus tard dans votre aventure,Et j'y ai passé un sacré bout de temps dans cette Salle sur Demande tant c'est chronophage.Je ne vais pas parler de l'autre chose qu'on débloque après car je peux non plus tout vous énumérer et ce serait vous gâcher la surprise mais c'est un petit + très sympa également.Dans Hogwart Legacy, qui dit école dit aussi cours qui font aussi parti de l'histoire principale pour certains.Mais Hogwart Legacy a aussi une histoire principale bien entendu avec des personnages que ce soit vos professeurs (mention spéciale à Fig) ou les élèves. Dommage queLe dénouement du jeu est en revanche plutôt sympathique même si là encore on a déjà vu largement mieux ailleurs.Il ya quelques ratés dans la VF aussi même si globalement ça tenait la route notamment pour Sebastian ou le professeur Fig, rien d'alarmant en revanche.Mais impossible de pas parler de l'OST et de l'ambiance absolument magistrale du titre.On prend plaisir à voir tous ces objets, décors s'animer autour de nous.Ça la fout mal je vous l'accorde surtout que le jeu vous le rabâche bien et c'est d'autant plus frustrant car survoler Poudlard ou ses environs est un kiffe absolue surtout que le balai se manie hyper bien, de même que le gameplay en général.(Non ne rêve pas tu pourras pas en faire, ta juste le droit de regarder ce beau terrain...)Il offre une sensation de liberté grisante, bien que pas disponible dès le début et offre la traversée du monde bien plus agréable bien que les voyages rapides sont utilisable et bien pratique si on a la flemme de faire un détour. Mais ouais, un jeu HP sans Quidditch c'est un peu comme un jeu SW sans vaisseau, le manque de ce sport mythique se fait quand même grandement ressentir.Ça l'a met un peu mauvaise pour un RPG je vous l'accorde mais après c'est pas le but du jeu non plus.De (trop) nombreuses choses sont à faire pas toute intéressante hélas et la quête principale est néanmoins plutôt "courte".Certaines quêtes annexes valent aussi le détour, notamment et comme j'ai déjà dit celle de Sebastian qui est clairement l'un des meilleurs personnages du jeu, mais aussi quelques autres. Même si déjà dit aussi, on échappe pas à quelques "déchets de quête" indigne d'une production de 2023 à base de va chercher 20 champis en forêt ou retrouve mon livre "planquer" dans Poudlard à 200 mètre car j'ai la flemme d'y aller moi même.En revanche, ce qui m'a un peu plus gêné, c'est vu tout le loot qu'on ramasse, les aller retour à Pré-au-Lard pour vendre notre barda ça y va, surtout au début où l'inventaire est limitée. Mais concernant la navigation globale dans les menus, je n'ai pas vraiment eu de problème même si on peut y passer un certain temps vu la quantité d'objet qu'on ramasse.Mais ça se fait plutôt de manière fluide, en tout cas je ne fais pas parti de ceux qui ont pesté sur le menu et sa navigation.- Très réussi visuellement- DA sublime- Ambiance magique- Ultra fidèle à l'univers de JK Rowling- Suivre les cours comme dans les films- Ce côté "vis ma vie de sorcier à Poudlard"- Durée de vie magique- Quelques bonnes quête annexes ainsi que personnages- Poudlard et Pré-au-Lard, incroyable- Customisation poussée- La Salle sur Demande- Les combats très sympathique- Pas mal de sorts à disposition- Quelques énigmes sympatoche- Le lore pour les fans, un régal- La sensation de liberté avec le balais- Les créatures très bien modélisées- Un gameplay réussi et qui répond présent- Cycle jour nuit et saison- Les quêtes de Sebastian- La map et la navigation dans les menus pas frustrante- Quelques bonnes surprises- Vaste terrain de jeu- Bonne rejouabilité avec les Maison- Open world pas si intéressant que ça à explorer- Histoire et méchant banal- Trop de loot et de remplissage (épreuve de Merlin)- Manque cruellement de challenge- Bestiaire trop restreint- Salle Commune qui sert au final pas à grand chose- Manque un peu d'epicness- Manque d'expression dans les visages- Mise en scène moyenne- Des choix sans réelles conséquences- VF en dent de scie- Pas de Quidditch- Quelques couacs techniques (clipping)Conclusion : Hogwart Legacy est une bonne première approche du retour de cette saga mythique en jeu vidéo mais qui n'est pas exempt de défauts loin de là. Si la magie opère souvent, le jeu brille surtout par son incroyable ambiance, son ost divine et son très bon gameplay ce qui est déjà pas mal. Malheureusement, les défauts que j'ai énoncé sont aussi à souligner, à commencer par son open world trop scolaire et au final peu intéressant sur la longueur. Il reste pas mal d'amélioration à apporter pour en faire le jeu HP ultime à même de venir titiller la concurrence bien que ce soit le meilleur jeu HP jusque là pour moi ce qui est déjà très bien. Les erreurs seront peut être corriger dans un très probable Hogwart Legacy 2 ? Wait and See comme on dit.