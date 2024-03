Et si dans le groupe Manga - Verse il y avait une catégories openings et ost préférés ? une sorte de play list si vous voulez ou seront rangées vos musiques d’animés favori , ça vous tente ?Je vous propose donc de me lister tout les openings et ost de vos animés , de préférence en donnant le plus de précision possible et trouvable sur youtube ( lien direct youtube ou nom direct ). Il est possible que ça soit long mais ça sera divisés en plusieurs articles qui seront directement intégrés dans le groupe dans cette nouvelle catégorie.Une collaboration ça change un peu je trouve non ?