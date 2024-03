Attention, cet article sera rempli de spoiler sur les deux jeux. Ce sujet m’était sorti de la tête, mais je viens de voir un article sur les similitudes entre FFXIII et Rebirth alors let’s go.Déjà pour info, j’ai pratiquement toujours vécu avec FFVII. C’est le premier RPG, mais aussi l’un des premiers jeux vidéos tout court dont j’ai gardé des souvenirs clairs en grandissant. J’y comprenais pas grand-chose à l’époque et j’y suis retourné maintes fois depuis, au collège, au lycée, à la fac… Mais je n’avais jamais réussi à le finir ; trop d’autres jeux plus actuels à faire. J’inclus FFVII Remake dans cette catégorie, que j’ai fait et beaucoup aimé, au point ou j’ai eu cette fois l’envie ferme de terminer l’original avant de me lancer dans Rebirth. Donc j’ai fini FF7 pour la première en décembre dernier, avec 25 ans de retard.Bon je vais en enfoncer des portes ouvertes dans cet article mais commençons par celles-ci : c’est un super jeu. En mettant de côté les mécaniques obsolètes, les quêtes annexes fastidieuses et les 2/3 moments vraiment casse-tête du jeu, une fois atteint la fin du CD1 c’est globalement un enchainement d’évènements scénaristiques passionnants à vivre, le tout accompagné d’une très bonne musique et d’un système de combat qui résiste à merveille à l’épreuve du temps (materia et tour par tour oblige).Mais maintenant attendez un peu. J’ai aussi terminé le DLC de FFXVI juste après et ça m’a fait penser à un truc :VII nous fait incarner Cloud, un ancien soldat ou mercenaire qui vend ses services au plus offrant, qui a des troubles de la personnalité provoqués (en partie) par des évènements traumatisants de son passé, qui a des « luttes » intérieures pour trouver et accepter qui il est vraiment, qui voyage avec un groupe de marginaux et/ou résistants, qui est une sorte d’élu doté de pouvoirs qui font de lui un vecteur autant d’espoir que de l’inverse, qui hérite malgré lui de la volonté d’un camarade perdu, qui parcours un monde au bord de la crise écologique, monde qui en plus est menacé par une (ou plusieurs) entité supérieure qui cherche s’emparer de l’énergie vitale de la terre, entité dont le héros tire sa force etc, etc. Oui oui je parle de Cliv… de Cl… de qui déjà ??On nous raconte une histoire de prime abord fataliste, à consonnance écolo qui se déroule dans un monde au bord de l’extinction ou de la destruction pure et simple due à la surexploitation de ressources naturelles par l’homme, et mettant en scène un héros partageant le corps (ou une partie du corps) de l’ennemi et qui apprends petit à petit à accepter ce qu’il est et ce qu’il avait enfoui dans son subconscient par peur/honte. J’ai oublie de quel jeu je parlais, c’est l’histoire de FFXVI ?Attention, je ne suis pas en train de dire que XVI est juste une pale copie. Il développe son propre univers avec ses propres codes et le fait plutôt bien. Il a aussi ses propres thématiques qui se veulent un peu plus matures ici et là… Mais c’est globalement la même histoire. Les influenceurs font des reproches insensés sur le scenario du jeu comme quoi il « n’arrive même pas à plagier Game of Thrones » alors que ce n’est rien de plus qu’un skin, et que le cœur du jeu est en fait un hommage évident à VII (c’est moi ou il y a même des airs entre les formes finales de Ultima et de Sephiroth ?).Je n’ai jamais entendu personne parler de ça, je trouve ça étonnant. Qu’est-ce que vous en dites ? N’hésitez pas à me corriger si je suis à côté de la plaque, c’est fort possible et ça expliquerait pourquoi personne n’en parle