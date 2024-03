Microsoft va intégrer l'upscaling par IA directement dans DirectX



Je ne serais pas surpris que Sony abandonne le PSSR qui arrive à sa version 1.0 d'ici la sortie de la PS6.Ce serait un énième abandon.Surtout si Microsoft intègre, avec sa future console hybride, le.... DirectSRMicrosoft a développé une nouvelle interface, intitulée DirectSR, pour intégrer l’upscaling par intelligence artificielle dans les prochains jeux vidéo sur PC. Avec cette technologie d’upscaling en “Super Resolution”, la définition et la qualité visuelle des jeux seront "augmentées". Mouais... brefL’objectif de cette nouvelle API : venir en soutien des développeurs pour l'intégration des différentes technologies de Nvidia, AMD et Intel.Elle aidera les développeurs à upscaler la résolution d'image à l'aide de techniques d'intelligence artificielle, comme ce que permettent de faire Nvidia avec DLSS et AMD avec FSR.“DirectSR est le chaînon manquant que les développeurs attendaient lorsqu’ils abordent l’intégration de la Super Resolution [sur-échantillonnage en français, ndlr], offrant une expérience plus fluide et plus efficace qui s’adapte à tous les matériels”, explique Joshua Tucker, responsable programmation chez Microsoft. La firme de Redmond affirme que DirectSR arrivera “bientôt” pour les développeurs, dans une preview publique du SDK Agility, composant de DirectX 12.L’upscaling par intelligence artificielle améliore la qualité visuelle des jeux vidéo (à voir), tout en optimisant la carte graphique. Concrètement, la définition du jeu est baissée, puis améliorée visuellement grâce à des technologies de machine learning. Les graphismes sont ainsi plus nets (hum), sans que le GPU ne soit trop sollicité.Contrairement aux premières rumeurs, DirectSR n’est pas destiné à concurrencer les technologies d’upscaling DLSS de Nvidia, FSR d’AMD, ou XeSS d’Intel. L’interface permettra “une intégration transparente de la Super Resolution”, pour les jeux Windows. Microsoft précise : “Cette API permet une Super Resolution multifournisseurs, via un ensemble commun d’inputs et outputs, permettant à un chemin de code unique d’activer une variété de solutions”, à savoir les technologies d’upscaling de Nvidia, AMD et Intel.Les technologies d’upscaling des constructeurs de GPU n’ont pas les mêmes propriétés. Le DLSS de Nvidia est le plus performant, mais nécessite une carte graphique Nvidia. Le XeSS d’Intel supporte de manière limitée le matériel de ses concurrents, et le. DirectSR pourrait ainsi harmoniser les différentes solutions des fournisseurs.