Du charisme. POINT.Vu en IMAX, on pourrait croire au début du film, mais non, cette fin est GRANDIOSE : (autant que le film)Place à Jim CARREY et The Riddler (L'Homme-Mystère)BO de Method Man du Wu Tang-Clan qui a été acteur dans - exemple - l'excellent Paterson (avec Adam Driver)"Je t'ai dérangé l'esprit !Une longueur d'onde irréaliste se répand dans votre cerveau affligé !Les mots croisés déroutent votre delfJe remets en question ta propre santé mentale, ouais !C'est comme un labyrinthe en soi, ouais !Vérifiez l'individu crasseux, visqueux et criminelJe cherche le Chevalier NoirTapi dans l'ombre de la ville, il roule avec JiggyMon comité du crime vole à l'aveugle toutes les tirelires de Gotham.Faites un voyage dans l'esprit d'un Riddler[Refrain]L’argent non imposable – pas de problème !(Ce n'est pas un problème)Un braquage pour récupérer la glace – pas de problème !(Ce n'est pas un problème)Un corps pour un prix – pas de problème !(Ce n'est pas un problème)Le Riddleeeeeeeeer !"BATMAN Forever - Kiss From a Rose