En effet avec la dernière mise à jour, la quête "L'ultime fêtard" est broken notamment le mini-jeu "G-Bike", même si l'on dépasse le score cible, la quête ne se poursuit pas bloquant ainsi la récompense (pour Johnny) et par conséquent le trophée platine du jeu. PS: Le seul moyen actuellement est de supprimé le jeu et le réinstaller sans faire la MàJ (pour ceux ayant la version physique)

posted the 03/23/2024 at 06:41 AM