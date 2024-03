Personnellement je n'ai jamais aimé les jeux de voiture sur circuit, même si les premiers jeux d'automobile auxquels j'ai joué étaient Gran Turismo 1, 2, 3 et 4. J'ai décroché de la licence par la suite parce que j'aimais pas le côté "restreint" de l'expérience et que je cherchais plus de liberté dans le jeu-vidéo, ce que m'ont apporté les jeux en monde ouvert comme Test Drive Unlimited.



Je n'ai pas changé de fusil d'épaule et je trouve que GT a continué à prendre une voie de détérioration, donc jusqu'à présent je jouais pour satisfaire mon plaisir de conduite virtuel à la série Forza Horizon... qui elle aussi continue de se détériorer avec le temps. FH5 étant une triste suite (comme le 4) qui m'emmerde d'une profondeur.



Ces derniers temps je perdais LITTERALEMENT gout aux jeux de voiture, ma passion première avec les RPG, car plus rien ne me procurait le plaisir que jadis je trouvais pendant mon enfance avec les jeux cités auparavant...



N'ayant jamais touché à la VR, j'ai vu l'arrivée du PSVR2 et du mode VR sur GT7 comme un espoir de renouer avec le plaisir automobile, même sur circuit...

J'ai donc acheté une PS5 et un PSVR2 pour tenter le pari, couplé à un volant Fanatec DD Pro avec lequel je jouais déjà à FH5 (par exemple) et qui ne me procurait presque plus aucune sensation !



ET QUE DIRE...

Alors c'est vrai que la technologie est perfectible et surtout le "casque", mais bon dieu quelle changement tant au niveau de l'immersion que du confort de conduite !



-> Si vous n'avez jamais essayé la VR, c'est comme si vous rentriez dans l'écran devant vous sur lequel vous jouez et qu'alors toute votre espace visuel étaient enfermé dans le jeu affiché auparavant à l'écran.



-> Vous n'êtes alors plus spectateur du monde que vous voyez, vous êtes littéralement acteur de celui-ci à présent.



-> Et c'est cela la DIFFERENCE entre jouer sur un écran plat et jouez en réalité virtuelle, vous changer littéralement de dimension visuelle. Et ça, c'est déjà incroyable je trouve comme expérience... mais ça l'est encore plus dans des jeux à la première personne, comme les jeux de voiture !



DONC, oui. Le mode VR (sur PSVR2*) est LA MEILLEURE CHOSE qui soit arrivée à ce jeu et à cette licence, en perdition...



Car c'est bien sur cela que cette licence a réussi à innover dernièrement, contrairement aux concurrents qui eux aussi sont en perdition dans le domaine...



Redonner GOUT aux jeux de voiture, qui plus est sur un genre que je n'affectionne pas... c'est FORT. C'est même incroyable, en fait.



=> Du coup, je le dis haut et fort : La VR c'est pas un gadget, c'est pas un gimmick... c'est la plus grosse évolution avec l'IA que le média du numérique est train de vivre, surtout dans le domaine du JV !

GT7 est un magnifique exemple de pertinence de la technologie, on est d'accord pas encore grand publique et également très perfectible...



Mais QUELLE PROMESSE, QUELLE CLAQUE !!!