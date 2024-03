les 27 et 28 avril 2024

-CGR Paris-Lilas

-CGR Blagnac

-CGR Bordeaux

-CGR Brignais

-CGR Torcy

-Kinepolis Lomme

annoncent la diffusion exclusive au cinéma du film d’animationen exclusivité en France, en Belgique et au LuxembourgDes animations autour de l’univers Gundam seront prévu à travers du jeu vidéo et des GUNPLA pour les projections du samedi 27 avril et du dimanche 28 avril dans les cinémas suivants :Les billetteries seront ouvertes à partir du jeudi 21 mars 2024.Bref une distribution très très limités,on dira que c'est mieux que rien ... perso j'ai pas de CGR dans ma ville donc dégouté pour le coup