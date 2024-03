Pokémon, la licence jeu vidéo la plus lucrative du monde et ça n'a jamais été aussi vrai !



(prix loose/prix complet pour chaque version en moyenne, sachant que ça peut varier)



GB/GBC

Bleu/Rouge : 40/180

Jaune : 50/200

Or/Argent : 50/200

Cristal : 80/500

Total : 310/1460



GBA

Saphir/Rubis : 40/180

Emeraude : 60/220

Rouge Feu/Vert Feuille : 70/250

Total : 210/830



DS

Diamant/Perle : 20/50

Platine : 40/80

Soul Silver/Heart Gold : 60/140

Noire/Blanche : 30/50

Noire 2/Blanche 2 : 50/80

Total : 360/720



3DS

X/Y : 20/35

ROSA : 25/40

Soleil/Lune : 15/25

Ultra Soleil/Ultra Lune : 20/35

Total : 160/270



En tout, ça donne 1040e pour les avoir en loose uniquement et 3280e pour les avoir en boite complets !!



C'est une dinguerie pour des jeux qui se sont vendus à des millions d'exemplaires ! Ils sont tout sauf rare et pourtant, la demande est si forte qu'aujourd'hui, même les cartouches seules commencent à devenir inaccessibles, notamment sur les Game Boy. Même sur DS, c'est chaud...



PS : Vu que les jeux Switch sont encore dans les grandes surfaces et les sites comme FNAC et cie, je ne les ai finalement pas comptés