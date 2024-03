Alors que le rapport du SELL pour le marché du jeu vidéo français 2023 devrait arriver d'ici la fin du mois, nous avons eu celui des voisins Britanniques. Le dernier jeu Zelda a fait quasiment 500 000 ventes en physique, le démat n'étant toujours pas comptabilisé à cause de Big N.

Rendez-vous compte qu'en France, on est à plus du double de ce qui s'est vendu dans le marché UK, qui est le plus gros en valeur et volume en Europe. Plus d'un million de cartouches ont été vendues chez nous, un délire total si on en croit les articles datant d'octobre 2023. Avec le démat, on pourrait même être à 2 millions si on considère 50/50 le physique/démat...

C'était déjà aussi le cas en 2022 pour les jeux Pokémon qui furent mieux vendus en France qu'au Royaume Uni.



La France, 3e terre de Nintendo dans le monde derrière le Japon et les USA

