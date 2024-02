2)1)Bon... C'est quasiment une égalité mais RE7 remporte malgré tout le duel avec un vote de plus x) ce qui a jouer en sa faveur est clairement la VR car ceux ayant préférés Village souligne un rythme mieux maîtrisé, un meilleur bestiaire et un jeu plus "rejouable" que RE7. Mais RE7 signe le renouveau de la licence et c'est en parti pourquoi certains membres ont aussi votés pour lui, remettant l'horreur au premier plan !Bon, quant à moi, je dois faire Village cette année, car oui toujours pas fait avec ce backlog de l'enfer, je verrai bien ce qu'il en est et bien évidemment vous aurez un test pour illustrer tout ça mais là je m'éloigne du sujet. J'ai beaucoup aimé le 7 aussi d'ailleurs et la vue FPS ne me dérange absolument pas.Merci à tous les votants en tout cas !