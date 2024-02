ORIGAMI l'avait promis : le temps serait pris pour tester correctement LIKE A DRAGON : INFINITE WEALTH, et ce fut fait. Retrouvez donc la rédaction accompagnée cette semaine de Pierre 'Olbius' Albisser pour revenir sur la nouvelle aventure d'Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu entre Honolulu et le Japon, mais aussi sur GRANBLUE FANTASY: RELINK et le tout récent HELLDIVERS II. Bon visionnage et à très vite !

avec Olbius(ça compense le père fidalbion que je peut pas trop voir