Diffusé le 26 Janvier 2024 dans 352 salles japonaises, Gundam SEED FREEDOM devient le meilleur lancement de la licence Gundam grâce à ses 500 000 spectateurs.Le précédent record était détenu par le film Gundam Hathaway et ses 3,24 millions € (523 millions yens) avec 259 074 entrées sur 3 jours.Et sur 3 jours, Gundam Seed Freedom a dépassé les 6,64 millions € (1,065 milliards de yens) de recettes grâce à ses 634 182 entrées. Ce qui en fait le plus gros démarrage de ce début d’année 2024 au Japon.Les reviews spectateurs sur ces deux premiers jours sont plutôt bonnes avecsur le site japonais Filmarks.On se quitte avec le dernier trailer du filmle thème du trailer interprété par le groupe see saw et yuki kajjiura